13:23, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинские волонтеры отправили бойцам ВВО более 2000 посылок ко Дню защитника Отечества

Сахалинские волонтеры сформировали и отправили военнослужащим Восточного военного округа более двух тысяч посылок общим весом 14 тонн. Груз доставят авиатранспортом в зону проведения специальной военной операции в преддверии Дня защитника Отечества. В посылках - маскировочные сети, обмундирование, лекарства, сублимированные каши и супы. Отдельно бойцам передали письма и открытки от сахалинских школьников.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, сбор осуществлялся в рамках проекта "Сопричастность". Жители региона приносили гуманитарную помощь в пункты сбора, а формировать партию помогали студенты Сахалинского института железнодорожного транспорта и Сахалинского техникума сервиса.

Островитяне регулярно поддерживают земляков, несущих службу в зоне СВО. Отправки гуманитарных грузов проходят на постоянной основе, и каждая такая партия включает не только предметы первой необходимости и технику, но и теплые весточки из дома. Организаторы отмечают, что письма от детей бойцы читают в минуты затишья и бережно хранят на передовой.

Собранный груз уже передан для авиаперевозки. В ближайшие дни сахалинские защитники получат посылки, отправленные земляками к 23 февраля.

