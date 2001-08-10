Амурчанка убила собутыльника за то, что он сидел за столом в кресле, а она не ведре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Суд избрал меру пресечения жительнице поселка Магдагачи, обвиняемой в убийстве мужчины. Он отказался уступить ей место в кресле за столом и оскорблял, сообщила пресс-служба судов Амурской области. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, пишет ИА "Порт Амур".

По данным следствия, женщина выпивала дома с сожителем и знакомым. Сожитель отправился спать, а они продолжили пить. В какой-то момент между гостем и женщиной возник конфликт. Она сидела на ведре, а он в кресле, и он отказывался уступить ей место, а после начал оскорблять ее. Хозяйка пошла на кухню, взяла нож и нанесла им удар мужчине в грудь.

Пострадавшего доставили в Магдагачинскую больницу с проникающим ранением грудной клетки, но он умер.

В суде прокурор поддержал ходатайство следствия о заключении обвиняемой под стражу. Амурчанка просила более мягкую меру пресечения — домашний арест. Но суд постановил заключить женщину под стражу на два месяца — до 8 апреля 2026 года. Расследование уголовного дела продолжается. Подследственной грозит от 6 до 15 лет колонии.