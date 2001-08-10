Пенсионер на Сахалине решил выпить с подростком и лишился часов и браслета
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
61-летний житель Анивского района лишился наручных часов и браслета после совместного распития спиртного со случайным гостем. Потерпевший уснул, сняв аксессуары и оставив их на тумбочке, а 16-летний знакомый забрал украшения и скрылся. Ущерб пенсионер оценил в 5 тысяч рублей.
Однако сотрудники уголовного розыска вернули мужчине похищенное имущество в кратчайшие сроки - оперативники установили подозреваемого, обнаружили и изъяли часы с браслетом.
Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, кража произошла 20 сентября 2025 года. Подозреваемый находился в гостях у заявителя, мужчины вместе выпивали. Когда хозяин квартиры уснул, подросток забрал лежавшие на тумбочке часы и браслет и ушел. Потерпевший обнаружил пропажу и сразу обратился в полицию.
Дознаватели отдела возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества. Санкция статьи предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы либо арест на срок до четырех месяцев. В отношении несовершеннолетнего подозреваемого полицейские избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. В настоящее время следователи проводят необходимые процессуальные действия для закрепления доказательств.
Похищенные часы и браслет сотрудники полиции изъяли и вернули законному владельцу. Расследование уголовного дела продолжается.
