Сахалинка сняла квартиру у мошенников и лишилась денег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

37-летняя жительница Южно-Сахалинска лишилась почти 27 тысяч рублей при попытке снять квартиру через сайт объявлений. Женщина нашла подходящий вариант за 26 тысяч рублей в месяц, связалась с арендодательницей в мессенджере, и та пояснила, что лично встретиться не сможет - хозяйка якобы проживает в Твери и сдает жилье на Сахалине дистанционно.

После того как заявительница перешла по присланной ссылке и ввела данные банковской карты, счет списал 26 850 рублей, а "арендодательница" перестала выходить на связь.

Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, потерпевшая обратилась в дежурную часть 11 февраля 2026 года. Полицейские установили, что объявление и переписка являлись частью мошеннической схемы. Злоумышленники использовали дистанционный способ хищения, убедив женщину самостоятельно ввести конфиденциальные данные на фишинговой странице.

Следователи городского управления возбудили уголовное дело по пункту "г" части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Речь идет о краже, совершенной с банковского счета. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленницы, представившейся жительницей Твери.

Сахалинские полицейские призывают граждан критически относиться к объявлениям, в которых арендодатели отказываются от личной встречи и настаивают на дистанционной оплате. Правоохранители рекомендуют не переходить по ссылкам от незнакомцев и не вводить данные банковских карт на сторонних ресурсах.