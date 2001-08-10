Сахалинка сняла квартиру у мошенников и лишилась денег
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
37-летняя жительница Южно-Сахалинска лишилась почти 27 тысяч рублей при попытке снять квартиру через сайт объявлений. Женщина нашла подходящий вариант за 26 тысяч рублей в месяц, связалась с арендодательницей в мессенджере, и та пояснила, что лично встретиться не сможет - хозяйка якобы проживает в Твери и сдает жилье на Сахалине дистанционно.
После того как заявительница перешла по присланной ссылке и ввела данные банковской карты, счет списал 26 850 рублей, а "арендодательница" перестала выходить на связь.
Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, потерпевшая обратилась в дежурную часть 11 февраля 2026 года. Полицейские установили, что объявление и переписка являлись частью мошеннической схемы. Злоумышленники использовали дистанционный способ хищения, убедив женщину самостоятельно ввести конфиденциальные данные на фишинговой странице.
Следователи городского управления возбудили уголовное дело по пункту "г" части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Речь идет о краже, совершенной с банковского счета. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленницы, представившейся жительницей Твери.
Сахалинские полицейские призывают граждан критически относиться к объявлениям, в которых арендодатели отказываются от личной встречи и настаивают на дистанционной оплате. Правоохранители рекомендуют не переходить по ссылкам от незнакомцев и не вводить данные банковских карт на сторонних ресурсах.
