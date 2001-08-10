Тихоокеанское
информационное агентство
12 Февраля 2026
Сейчас 11:11
77,46|92,48
Навага от 80 рублей, минтай и камбала - от 95: где купить свежую рыбу в Южно-Сахалинске 12 февраля
10:56, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пьяный приморец напал с ножом на 11-летнюю спящую дочь

Пьяный приморец напал с ножом на 11-летнюю спящую дочь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приморье взят на контроль ход расследования уголовного дела об попытке убийства 11-летней девочки. Инцидент произошёл в посёлке Сибирцево, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

По версии следствия, 4 февраля 2026 года 61-летний житель посёлка, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вошёл в комнату, где спала его дочь, и нанёс ребёнку ножевые ранения.

Подозреваемый заключён под стражу на два месяца. Это решение суда было принято с учётом позиции прокуратуры Черниговского района.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Прокуратура Приморского края осуществляет надзор за ходом следствия.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?