Пьяный приморец напал с ножом на 11-летнюю спящую дочь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приморье взят на контроль ход расследования уголовного дела об попытке убийства 11-летней девочки. Инцидент произошёл в посёлке Сибирцево, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

По версии следствия, 4 февраля 2026 года 61-летний житель посёлка, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вошёл в комнату, где спала его дочь, и нанёс ребёнку ножевые ранения.

Подозреваемый заключён под стражу на два месяца. Это решение суда было принято с учётом позиции прокуратуры Черниговского района.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Прокуратура Приморского края осуществляет надзор за ходом следствия.