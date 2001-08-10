Моряк пытался ввезти на Курилы из Японии контрабандный алкоголь и сигареты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские таможенники совместно с пограничниками обнаружили на судне из Японии тайник с 55 литрами незадекларированного алкоголя и 60 пачками сигарет без акцизных марок.

Контрабандный груз японского производства - виски, ликер, бренди и табачную продукцию - один из членов экипажа спрятал в резервуаре для хранения смазочного масла. Судно прибыло в порт Южно-Курильска, однако моряк сознательно не указал товары в декларации.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Сахалинской таможни, нарушитель хорошо знал таможенные правила, но умышленно пошел на сокрытие продукции. При досмотре он признал свою вину и пояснил, что понимал противоправный характер своих действий. Тем не менее это не освободило его от ответственности.

В отношении моряка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Речь идет о контрабанде. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет либо штраф в размере до одного миллиона рублей.

Мероприятия по выявлению и пресечению контрабанды таможенники проводили совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Сахалинской области. Ведомство продолжает расследование уголовного дела.