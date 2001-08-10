Жители Южно-Сахалинска потеряли более 260 тысяч рублей из-за действий мошенников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске полиция возбудила два уголовных дела по заявлениям горожан, которые пострадали от действий злоумышленников. Общий материальный ущерб от этих преступлений превысил 260 тысяч рублей.

В первом случае 76-летняя жительница областного центра обратилась в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции, неизвестные в период с 17 января по 3 февраля 2026 года убедили пенсионерку вложить деньги в фиктивный инвестиционный проект. Женщина перевела злоумышленникам 69 500 рублей, после чего они прекратили общение. По этому факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

Во втором инциденте пострадал 24-летний житель города. Он заявил, что неизвестные лица получили доступ к его персональным данным и в середине мая оформили на его имя два кредитных договора на общую сумму 200 тысяч рублей. Похищенные средства злоумышленники затем обналичили через банкомат в Новосибирске. По данному факту следственное управление возбудило уголовное дело по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).