Жители Южно-Сахалинска потеряли более 260 тысяч рублей из-за действий мошенников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске полиция возбудила два уголовных дела по заявлениям горожан, которые пострадали от действий злоумышленников. Общий материальный ущерб от этих преступлений превысил 260 тысяч рублей.
В первом случае 76-летняя жительница областного центра обратилась в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции, неизвестные в период с 17 января по 3 февраля 2026 года убедили пенсионерку вложить деньги в фиктивный инвестиционный проект. Женщина перевела злоумышленникам 69 500 рублей, после чего они прекратили общение. По этому факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).
Во втором инциденте пострадал 24-летний житель города. Он заявил, что неизвестные лица получили доступ к его персональным данным и в середине мая оформили на его имя два кредитных договора на общую сумму 200 тысяч рублей. Похищенные средства злоумышленники затем обналичили через банкомат в Новосибирске. По данному факту следственное управление возбудило уголовное дело по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:05 6 Февраля На некоторых сахалинских дорогах ввели ограничения движения транспорта
15:09 6 Февраля В Южно-Сахалинске пропала 15-летняя девочка
17:55 6 Февраля Капремонт инженерных сетей в Сахалинской области начали раньше обычного
09:26 6 Февраля Маркетплейсы вытесняют сахалинских продавцов одежды, игрушек и товаров для дома
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
Выбор редакции
- 10:25 Вчера На Сахалине открылась выставка к 150-летию ученого Льва Берга
- 14:41 10 Февраля На Сахалине объявлен набор участников для второго выпуска "Книжного стендапа"
- 10:27 10 Февраля Крупнейшая акварельная выставка откроется в Южно-Сахалинске
- 09:56 9 Февраля Сахалинские семьи с детьми начали получать увеличенные выплаты от Социального фонда
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?