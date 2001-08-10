Против сахалинки возбуждено уголовное дело за нападение на полицейского
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственный отдел по Южно-Сахалинску возбудил уголовное дело в отношении 45-летней местной жительницы. Ее подозревают в применении насилия к представителю власти, что квалифицируют по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации.
По данным следствия, инцидент произошел 8 февраля 2026 года на улице Есенина в Южно-Сахалинске. Сотрудник полиции прибыл туда по сообщению о противоправном поведении жильцов дома. Как сообщили ТИА "Острова" в следственном управлении СК России по Сахалинской области, полицейский застал вызвавшую его женщину в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она проявляла агрессию и отказывалась выполнять законные требования правоохранителя.
После неоднократных отказов подчиниться женщина нанесла полицейскому несколько ударов кулаками в область груди. Сотрудники полиции задержали ее и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. В настоящее время следователи проводят необходимые действия, чтобы собрать и закрепить доказательства по уголовному делу.
