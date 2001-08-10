Повторно пойманному за рулем в нетрезвом виде жителю Корсакова вынесли приговор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковский городской суд вынес обвинительный приговор 43-летнему местному жителю, повторно пойманному за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Судья назначил ему обязательные работы, лишил прав на два года и конфисковал автомобиль в доход государства.

Как рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре, инцидент произошёл в декабре 2025 года. Мужчина сел за руль своего автомобиля Toyota Mark II, будучи нетрезвым. Сотрудники ДПС остановили машину и в ходе проверки выяснили, что водителя уже ранее привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину. С учётом личности виновного и всех обстоятельств дела суд назначил ему наказание в виде 150 часов обязательных работ. Помимо этого, мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, сроком на два года. Также суд поддержал позицию государственного обвинителя и постановил конфисковать в доход государства автомобиль стоимостью 370 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.