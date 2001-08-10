Тихоокеанское
В районе ЖК в Южно-Сахалинске нашли череп мужчины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следователи Южно-Сахалинска просят помочь установить личность мёртвого мужчины, останки которого нашли в Южно-Сахалинске в сентябре прошлого года, пишет astv.ru.

Сейчас следственный отдел областной столицы проводит доследственную проверку. Эксперты установили, что обнаруженный череп принадлежит мужчине большой монголоидной расы (Её представителями являются монголы, калмыки, буряты, тувинцы, якуты, сибирские татары - Прим. ред.). Предполагаемый возраст покойного на момент смерти мог составлять 40-50 лет.

Также специалисты отмечают особые приметы мужчины: правая бровь располагается ниже левой, спинка носа отклонена влево, есть выраженная оттопыренность ушных раковин, сообщает следственное управление СК России по Сахалинской области.

Всех, кому что-либо известно о личности мужчины, изображённого на фотоснимках реконструированных внешних обликов, просят обратиться в следственный отдел по г. Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области по телефонам: 8-963-510-31-09, 8(4242) 24-07-52.

