В районе ЖК в Южно-Сахалинске нашли череп мужчины
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следователи Южно-Сахалинска просят помочь установить личность мёртвого мужчины, останки которого нашли в Южно-Сахалинске в сентябре прошлого года, пишет astv.ru.
Сейчас следственный отдел областной столицы проводит доследственную проверку. Эксперты установили, что обнаруженный череп принадлежит мужчине большой монголоидной расы (Её представителями являются монголы, калмыки, буряты, тувинцы, якуты, сибирские татары - Прим. ред.). Предполагаемый возраст покойного на момент смерти мог составлять 40-50 лет.
Также специалисты отмечают особые приметы мужчины: правая бровь располагается ниже левой, спинка носа отклонена влево, есть выраженная оттопыренность ушных раковин, сообщает следственное управление СК России по Сахалинской области.
Всех, кому что-либо известно о личности мужчины, изображённого на фотоснимках реконструированных внешних обликов, просят обратиться в следственный отдел по г. Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области по телефонам: 8-963-510-31-09, 8(4242) 24-07-52.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:46 Сегодня Водитель без прав спровоцировал лобовое столкновение на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков
10:27 Сегодня Крупнейшая акварельная выставка откроется в Южно-Сахалинске
09:24 Сегодня Сотрудники ГИБДД за сутки пресекли более 150 нарушений на Сахалине
09:43 Сегодня Кинологи МЧС на Сахалине поддерживают игровую мотивацию у служебных собак
09:05 6 Февраля На некоторых сахалинских дорогах ввели ограничения движения транспорта
15:09 6 Февраля В Южно-Сахалинске пропала 15-летняя девочка
08:07 3 Февраля "Аэрофлот" начинает продажи билетов на лето на Дальний Восток
09:26 6 Февраля Маркетплейсы вытесняют сахалинских продавцов одежды, игрушек и товаров для дома
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
Выбор редакции
- 14:41 Сегодня На Сахалине объявлен набор участников для второго выпуска "Книжного стендапа"
- 10:27 Сегодня Крупнейшая акварельная выставка откроется в Южно-Сахалинске
- 09:56 Вчера Сахалинские семьи с детьми начали получать увеличенные выплаты от Социального фонда
- 09:26 6 Февраля Маркетплейсы вытесняют сахалинских продавцов одежды, игрушек и товаров для дома
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?