В четырёх школах Тымовского скорректировали меню после проверки прокуратуры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Тымовского района провела проверку в местных школах и выявила несколько нарушений. После вмешательства надзорного ведомства учебные заведения устранили все замечания.

Как сообщили ТИА "Острова" в областной прокуратуре, проверка показала, что в четырёх школах калорийность блюд для учеников начальных классов была занижена. Два образовательных учреждения не полностью обеспечили материальную базу для военно-патриотического воспитания, а сотрудники восьми школ не прошли обучение по антитеррористической защищённости.

Прокурор внёс представления руководителям этих общеобразовательных учреждений. В результате школы пересмотрели ежедневное меню и привели калорийность блюд в соответствие с требованиями закона. Учебные заведения также доукомплектовали материально-технические средства, а ответственные сотрудники прошли необходимое обучение. В настоящее время образовательный процесс в школах Тымовского района проходит в штатном режиме.