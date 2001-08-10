Тихоокеанское
информационное агентство
10 Февраля 2026
Сейчас 21:17
77,65|92,01
Сотрудники ДПС в Южно-Сахалинске задержали пешехода с наркотиками
15:16, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В четырёх школах Тымовского скорректировали меню после проверки прокуратуры

В четырёх школах Тымовского скорректировали меню после проверки прокуратуры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Тымовского района провела проверку в местных школах и выявила несколько нарушений. После вмешательства надзорного ведомства учебные заведения устранили все замечания.

Как сообщили ТИА "Острова" в областной прокуратуре, проверка показала, что в четырёх школах калорийность блюд для учеников начальных классов была занижена. Два образовательных учреждения не полностью обеспечили материальную базу для военно-патриотического воспитания, а сотрудники восьми школ не прошли обучение по антитеррористической защищённости.

Прокурор внёс представления руководителям этих общеобразовательных учреждений. В результате школы пересмотрели ежедневное меню и привели калорийность блюд в соответствие с требованиями закона. Учебные заведения также доукомплектовали материально-технические средства, а ответственные сотрудники прошли необходимое обучение. В настоящее время образовательный процесс в школах Тымовского района проходит в штатном режиме.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?