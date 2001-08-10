Ссора между родственниками в Корсакове привела к уголовному делу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Корсакове полиция возбудила уголовное дело после того, как семейный конфликт между родственниками привел к порче имущества. Как установили сотрудники уголовного розыска, 38-летний житель района во время ссоры с племянницей разбил ее смартфон, причинив значительный ущерб.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОМВД России по Корсаковскому городскому округу, 30-летняя местная жительница обратилась в полицию 7 февраля 2026 года. Она сообщила, что лишилась смартфона из-за действий родственника.
Оперативники выяснили, что во время визита к дяде между ними вспыхнула ссора. Не справившись с эмоциями, мужчина выхватил гаджет у женщины и с силой бросил его в стену. Устройство разбилось и перестало работать. Оценочная комиссия установила, что ущерб от повреждения имущества составил 20 000 рублей.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 Уголовного кодекса РФ - умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.
