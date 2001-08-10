В Южно-Сахалинске задержан серийный похититель спортивных товаров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Южно-Сахалинску раскрыли серию краж из магазина спортивной одежды. Подозреваемым оказался 26-летний местный житель, который ранее уже был судим.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции, представитель торговой точки обратился в дежурную часть после обнаружения недостачи дорогостоящих вещей. Оперативники изучили обстоятельства и установили, что молодой человек действовал по одной схеме. 26 декабря 2025 года он зашел в магазин под видом покупателя, выбрал товары и, уйдя в примерочную, надел их на себя, после чего покинул магазин без оплаты. Таким образом он похитил вещи на 14 300 рублей.
Спустя несколько дней фигурант повторил кражу по той же схеме, похитив товары еще на 8 400 рублей. Общий ущерб от его действий составил 22 700 рублей. В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на время следствия.
