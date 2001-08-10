Сахалинка помогла свекрови восстановить пин-код, а потом оформила на нее кредитку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следователи ОМВД России "Корсаковский" завершили расследование уголовного дела о хищении 270 тысяч рублей. Как установили правоохранители, 32-летняя жительница села Соловьёвка обвиняется в мошенничестве в отношении своей свекрови.
По версии следствия, в декабре 2023 года потерпевшая обратилась к невестке за помощью, чтобы восстановить доступ к мобильному банку, забыв ПИН-код. Обвиняемая помогла восстановить доступ, но затем тайно перепривязала банковское приложение к своему номеру телефона, получив полный контроль над счетами родственницы. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции, обман раскрылся почти через год.
В начале декабря потерпевшая обнаружила, что ее счета заблокированы из-за задолженности по незнакомому кредиту. Расследование показало, что за это время обвиняемая оформила на имя свекрови кредитную карту, обналичила с нее 270 000 рублей и потратила деньги на личные нужды. Следователи квалифицировали действия женщины по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
