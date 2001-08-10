Прокуратура Холмска вернула сахалинке более 300 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Холмской городской прокуратурой проведена проверка по обращению местной жительницы по вопросу незаконного взыскания судебными приставами денежных средств.
Установлено, что женщина являлась собственником жилого помещения, которое в 2020 году признано аварийным и подлежащим расселению. По соглашению с органом местного самоуправления ей выплачена выкупная стоимость за указанное жилое помещение.
В связи с наличием исполнительных производств, возбужденных в отношении заявителя, судебным приставом на денежные средства, полученные в качестве выкупной цены, наложен арест и осуществлено взыскание в размере более 300 тыс. рублей.
Между тем, судебным приставом не учтено, что выплата за изъятие у собственника аварийного жилого помещения носит целевой характер и по своей правовой природе является мерой государственной поддержки на приобретение иного жилого помещения, как восстановление его социальных и жилищных прав, в связи с чем на указанную выплату не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.
По результатам рассмотрения принятых мер прокурорского реагирования, удержанные денежные средства возвращены заявительнице в полном объеме.
