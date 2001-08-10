В Амурской области за год изъяли больше полутора тонн наркотиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Амурской области в 2025 году выявили свыше 1000 фактов незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, 90 % таких преступлений раскрыты. Данные приводит ИА "Порт Амур", ссылаясь на в прокуратуру региона.
По данным ведомства, правоохранители изъяли более 1,5 тысячи килограммов наркотиков, наиболее распространенные – изготовлены из каннабиноидной группы. Также изъяты наркотики, изготовленные из опия, синтетических и сильнодействующих психотропных веществ.
575 человек привлекли к уголовной ответственности.
В прокуратуре напомнили, что хранение наркотиков без цели их сбыта чревато лишением свободы сроком до 10 лет. Организация распространения наркотиков, их сбыт караются существенно строже - до пожизненного лишения свободы.
