Пьяный сахалинец угнал машину в Вахрушеве и разбил её на трассе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Полицейские в Поронайском районе раскрыли угон автомобиля, который владелица оставила с ключами в замке зажигания во дворе своего дома. Подозреваемым оказался молодой человек, который в состоянии алкогольного опьянения уехал на чужой машине и вскоре разбил её.
Инцидент произошёл в посёлке Вахрушев, где 42-летняя местная жительница обнаружила пропажу своего автомобиля. Она незамедлительно обратилась с заявлением в дежурную часть ОМВД по Поронайскому району. Сотрудники уголовного розыска областного управления МВД совместно с коллегами из Поронайска и Макарова быстро вышли на след. Как сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД, подозреваемым оказался 22-летний житель города Макарова.
По версии следствия, молодой человек, будучи нетрезвым, проходил мимо частного дома, заметил во дворе автомобиль и зашёл на территорию. Обнаружив ключи в замке зажигания, он сел за руль и поехал в сторону Макарова. Однако уже на 227-м километре автодороги "Южно-Сахалинск — Оха" он не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение и скрылся с места ДТП. Повреждённую машину позднее обнаружили и изъяли сотрудники ГИБДД.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Молодой человек полностью признал свою вину. Суд избрал для него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
