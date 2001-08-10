Родители детей до трех лет на Сахалине смогут получить компенсацию за няню

Тихоокеанское
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине для семей с детьми до трёх лет, которые не ходят в детский сад, ввели новую ежемесячную выплату. Компенсация в размере до 10 тысяч рублей позволит родителям раньше вернуться к работе, оплатив услуги профессиональной няни.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко инициировал эту меру в рамках программы «Счастливое материнство». Основная цель — поддержать молодые семьи, пока их ребёнок не получил место в дошкольном учреждении. Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, компенсация поможет решить вопрос с качественным уходом за малышом.

Для получения выплаты родителям необходимо обратиться в отделение Центра социальной поддержки населения по месту своего жительства. Специалисты центра подробно проконсультируют о необходимом пакете документов и порядке оформления. Более детальную информацию о новой компенсации и других существующих мерах поддержки семей можно найти на официальном сайте регионального министерства социальной защиты.

