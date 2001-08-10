Сахалинка два месяца расплачивалась найденной банковской картой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске полиция раскрыла хищение денежных средств с банковского счета местного жителя. Подозреваемая нашла потерянную кредитную карту и в течение двух месяцев использовала её для оплаты покупок.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, в декабре 2025 года 55-летний горожанин обратился в полицию с заявлением о пропаже денег со счёта. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую - 45-летнюю жительницу Южно-Сахалинска.

Выяснилось, что женщина нашла кредитную карту ещё в октябре 2025 года, после того как заявитель её потерял. С октября по декабрь она совершала покупки в различных магазинах, причинив ущерб на сумму 54 400 рублей. Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража с банковского счета). Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.