Сахалинец, воровавший в магазине алкоголь, напал на полицейского, который отел его остановить
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Поронайского района по факту применения насилия к сотруднику полиции. По версии следствия, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на стража порядка, который попытался пресечь его попытку хищения алкоголя из магазина.
Как сообщили ТИА «Острова» в следственном управлении СК России по Сахалинской области, инцидент произошел вечером 28 января 2026 года в магазине на улице Октябрьской в Поронайске. Сотрудники торговой точки обратились к находившемуся там полицейскому за помощью, сообщив, что один из посетителей в нетрезвом состоянии пытается похитить алкогольную продукцию.
Полицейский подошел к покупателю, представился, предъявил служебное удостоверение и попытался установить его личность. Однако мужчина отказался давать объяснения и проявил агрессию: он толкал сотрудника полиции в грудь, хватал его за руки и одежду, порвал ему куртку и пытался покинуть помещение магазина. После этого правоохранители задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В настоящее время следователи проводят необходимые процессуальные действия по уголовному делу, собирая и закрепляя доказательства. Действия фигуранта квалифицировали по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:03 Сегодня На Сахалине стартовали открытые показы документальных фильмов о героях региона
09:00 Сегодня Аэровокзал Южно-Сахалинска стал лучшим аэропортом России в своей категории
09:27 Сегодня Госавтоинспекция на Сахалине за сутки пресекла 123 нарушения ПДД
09:55 Сегодня Сахалинец наказан обязательными работами за долг по алиментам
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
14:22 30 Января Сахалинцам не рекомендуют выходить на припай из-за угрозы торошения льда
12:28 30 Января Хабаровская и якутская лыжницы победили в спринте на Сахалине
18:33 8 Января Сахалинскую Декаду спорта и здоровья завершили "Рождественской лыжней"
18:37 8 Января Сахалинца пытались убить во сне, но он оказал сопротивление и выжил
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
Выбор редакции
- 09:03 Сегодня На Сахалине стартовали открытые показы документальных фильмов о героях региона
- 15:49 Вчера Сахалинцам покажут нивхский свадебный обряд
- 10:27 Вчера Более 6,5 тысяч женщин в Сахалинской области воспользовались родовыми сертификатами в 2025 году
- 08:21 3 Февраля На Сахалине прошла встреча, приуроченная ко Дню памяти Пушкина
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?