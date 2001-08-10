Сахалинец, воровавший в магазине алкоголь, напал на полицейского, который отел его остановить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Поронайского района по факту применения насилия к сотруднику полиции. По версии следствия, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на стража порядка, который попытался пресечь его попытку хищения алкоголя из магазина.

Как сообщили ТИА «Острова» в следственном управлении СК России по Сахалинской области, инцидент произошел вечером 28 января 2026 года в магазине на улице Октябрьской в Поронайске. Сотрудники торговой точки обратились к находившемуся там полицейскому за помощью, сообщив, что один из посетителей в нетрезвом состоянии пытается похитить алкогольную продукцию.

Полицейский подошел к покупателю, представился, предъявил служебное удостоверение и попытался установить его личность. Однако мужчина отказался давать объяснения и проявил агрессию: он толкал сотрудника полиции в грудь, хватал его за руки и одежду, порвал ему куртку и пытался покинуть помещение магазина. После этого правоохранители задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время следователи проводят необходимые процессуальные действия по уголовному делу, собирая и закрепляя доказательства. Действия фигуранта квалифицировали по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).