Сахалинец наказан обязательными работами за долг по алиментам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жителя Тымовского района привлекли к административной ответственности и назначили 20 часов обязательных работ за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Мужчина накопил задолженность в размере около 500 000 рублей и избегал общения с судебными приставами.
Как рассказали ТИА «Острова» в Управлении ФССП России по Сахалинской области, в отношении тымовчанина действовало исполнительное производство о взыскании алиментов в размере четверти от всех видов его доходов. Должник не спешил погашать накопленную сумму, официально нигде не работал и не предоставлял документов, подтверждающих выплаты. Кроме того, он уклонялся от контактов с приставом-исполнителем, что вынудило сотрудника ведомства вынести постановление о его принудительном приводе.
После доставки в отделение судебные приставы составили в отношении мужчины административные материалы по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ: «Неуплата средств на содержание детей» (часть 1 статьи 5.35.1) и «Неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя» (часть 1 статьи 17.14). Суд рассмотрел эти материалы и вынес решение о привлечении должника к ответственности в виде обязательных работ сроком 20 часов.
После отбытия назначенного наказания мужчина обязан официально трудоустроиться и начать погашать алиментную задолженность. В случае продолжения уклонения судебные приставы возбудят уголовное дело по статье 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).
