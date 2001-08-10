Госавтоинспекция на Сахалине за сутки пресекла 123 нарушения ПДД
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За минувшие сутки, 4 февраля 2026 года, на дорогах Сахалинской области не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. В тот же период инспекторы ГИБДД выявили 123 нарушения ПДД, задержав двух водителей в состоянии опьянения и десять граждан, управлявших транспортом без права.
Как сообщает ТИА «Острова» в областной Госавтоинспекции, в ходе профилактических мероприятий полицейские отстранили от управления двух нетрезвых водителей. Также они задержали десять человек, которые сели за руль, не имея водительского удостоверения либо будучи лишенными этого права по решению суда.
Инспекторы привлекли к административной ответственности водителей за ряд других нарушений. Среди них — выезд на встречную полосу, управление незарегистрированным транспортом и автомобилями без государственных номеров, использование тонировки на стеклах, нарушение правил перевозки детей и эксплуатация технически неисправных транспортных средств. За неуплату штрафов в установленный срок полицейские составили два административных материала, а четыре автомобиля задержали и поместили на специализированную стоянку.
Стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали за отчетный период 1040 нарушений Правил дорожного движения.
