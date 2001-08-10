В Троицком подросток угнал иномарку из ремонтного бокса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

46-летняя жительница Южно-Сахалинска 3 февраля обратилась в полицию с заявлением о пропаже её автомобиля. Она оставила машину для ремонта в боксе. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 17-летний житель села Троицкое, который подрабатывал в этом же помещении.

Вечером 31 января юноша взял ключи и выехал на чужой машине. Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, экипаж ДПС заметил автомобиль и попытался остановить его. Однако водитель проигнорировал требование полицейских и попытался скрыться. В итоге он бросил иномарку во дворах жилых домов и сбежал вместе с пассажирами. Стражи порядка эвакуировали транспортное средство, а при осмотре салона нашли и изъяли мобильный телефон подозреваемого.

В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения. Расследование продолжается.