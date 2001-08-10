Медведя-шатуна застрелили на Камчатке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 3 февраля в Камчатском крае поступило сообщение о свежих следах взрослого бурого медведя в районе полигона твёрдых бытовых отходов рядом с селом Эссо, передает ТК "41 Регион".

На место выезжала межведомственная группа оперативного реагирования. Специалисты выследили хищника и произвели вынужденный отстрел. Это первый случай ликвидации медведя-шатуна на территории края с начала 2026 года.

Жителей и гостей Камчатки просят быть внимательными. При обнаружении медведя вблизи населённых пунктов или следов его пребывания необходимо незамедлительно сообщать об этом по телефону 112.