Тихоокеанское
информационное агентство
4 Февраля 2026
Сейчас 23:03
76,98|90,72
Жителям Сахалина не рекомендуют выходить на лед в заливе Мордвинова 5 февраля
14:50, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Медведя-шатуна застрелили на Камчатке

Медведя-шатуна застрелили на Камчатке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 3 февраля в Камчатском крае поступило сообщение о свежих следах взрослого бурого медведя в районе полигона твёрдых бытовых отходов рядом с селом Эссо, передает ТК "41 Регион".

На место выезжала межведомственная группа оперативного реагирования. Специалисты выследили хищника и произвели вынужденный отстрел. Это первый случай ликвидации медведя-шатуна на территории края с начала 2026 года.

Жителей и гостей Камчатки просят быть внимательными. При обнаружении медведя вблизи населённых пунктов или следов его пребывания необходимо незамедлительно сообщать об этом по телефону 112.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?