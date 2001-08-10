Следствие изъяло почти полкило синтетических наркотиков по делу о закладках на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Сахалинской области направила в суд уголовное дело в отношении двух молодых жителей региона, обвиняемых в покушении на крупный сбыт наркотиков через закладки и отмывании преступных доходов. Фигурантам вменяют организацию преступной группы и попытку создать на острове более 134 тайников с запрещенными веществами.

По данным следствия, с марта по июль 2025 года 21-летний и 24-летний обвиняемые действовали в составе организованной группы, где один выполнял роль "склада", а другой - "курьера". Они расфасовывали синтетические наркотики на дозы и готовили их к сбыту через систему тайников-закладок. Реализовать свои планы им не удалось, так как правоохранительные органы задержали подозреваемых.

В результате оперативных мероприятий полицейские обнаружили и изъяли более 488 граммов наркотической смеси синтетического происхождения. Одному из обвиняемых также вменяют легализацию свыше одного миллиона рублей, полученных от преступной деятельности. Как сообщили ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области, он переводил деньги с криптокошельков на банковские счета лиц, не знавших об их происхождении. Суд уже наложил арест на его имущество в размере этой суммы.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением теперь будет рассматривать Южно-Сахалинский городской суд.