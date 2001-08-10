Сахалинские автоинспекторы за сутки выявили 190 нарушений ПДД

Тихоокеанское
Жителям Сахалина не рекомендуют выходить на лед в заливе Мордвинова 5 февраля
09:18, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на территории Сахалинской области не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. В этот же период сотрудники Госавтоинспекции выявили 190 административных нарушений, задержав шесть пьяных водителей и 18 граждан, управлявших транспортом без права.

Как сообщает ТИА «Острова» в областной Госавтоинспекции, в рамках профилактических мероприятий полицейские отстранили от управления шесть водителей, находившихся в состоянии опьянения. Также они задержали 18 человек, которые сели за руль, не имея водительского удостоверения либо будучи лишенными этого права по судебному решению.

Помимо этого, инспекторы привлекли к ответственности водителей за целый ряд других нарушений. Среди них — выезд на встречную полосу, управление незарегистрированным транспортом, использование автомобилей с тонировкой на стеклах, нарушение правил перевозки детей и эксплуатация технически неисправных транспортных средств. Один пешеход также получил штраф за несоблюдение ПДД. За неуплату административных штрафов в установленный срок полицейские составили 13 дополнительных материалов, а семь автомобилей задержали и поместили на специализированную стоянку.

Стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали за этот же период 1363 нарушения Правил дорожного движения.

