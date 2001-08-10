В Приморье леопард растерзал домашних животных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Хасанского округа сообщают о визитах дальневосточного леопарда в село Кравцовка. Краснокнижный хищник уже напал на нескольких домашних питомцев, передает РИА VladNews со ссылкой на тг-канал gorod_vl.

Такое опасное соседство объясняется близостью села к национальному парку "Земля леопарда", где популяция этого редкого зверя за последние годы значительно выросла.

Информацию о том, что жертвами пятнистого хищника стали собака и кошка, официально подтвердил генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамелев.

"Если леопард снова нападет на домашних животных, то будут приниматься меры по его отлову и перемещению на новую территорию. Но пока по признакам того, что он еще раз туда придет или имеет какие-то ранения, пока информации нет", - сказал Сергей Арамелев.

Случаи, когда леопарды загрызают собак, фиксировались и ранее. При этом эксперты подчеркивают: в отличие от амурских тигров, леопарды не проявляют агрессии к людям - науке не известно ни одного случая их нападения на человека.