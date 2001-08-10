Сахалинку обвиняют в жестоком обращении с дочерью
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следователи возбудили уголовное дело против матери 11-летней девочки в Холмском районе Сахалинской области. Женщину подозревают в систематическом ненадлежащем исполнении родительских обязанностей в течение длительного периода.
Холмский межрайонный следственный отдел Следственного комитета России квалифицировал действия женщины по статье 156 Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, с ноября 2024 года по январь 2026 года мать оставляла ребенка без присмотра, ограничивала ее свободу и проявляла пренебрежительное отношение.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе СУ СК России по Сахалинской области, в настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательную базу по делу.
Параллельно следствие возбудило еще одно уголовное дело, но уже в отношении должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Их действия предварительно квалифицировали по статье 293 УК РФ (халатность). В ходе расследования следователи дадут правовую оценку работе сотрудников контролирующих органов, которые должны были своевременно выявить и пресечь нарушения в отношении ребенка.
Органы опеки по месту жительства семьи были оперативно проинформированы о ситуации и уже начали работу по вопросу дальнейшего жизнеустройства несовершеннолетней.
"В Холмске произошла ситуация, связанная с возможным нарушением прав ребёнка. В конце января в органы опеки и попечительства поступила информация о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем в одной из семей.
Данная семья прибыла в город Холмск в феврале 2025 года. Девочка не ходила в школу, так как матерью была предоставлена медицинская справка о том, что у девочки заболевание миндалин и она находится на больничном до апреля 2025 года.
После выздоровления мама сообщала, что отвезет ребенка на реабилитацию в город Южно-Сахалинск. В мае 2025 года мама забрала из школы документы дочери сообщив, что переезжает на постоянное место жительства в город Владивосток. В целях розыска ребенка образовательное учреждение обращалось в полицию", - прокомментировали в холмской администрации.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
09:20 28 Января Власти Сахалинской области рассказали, как преобразятся острова в 2026 году
09:36 27 Января В автобусах Южно-Сахалинска участились случаи падения пассажиров
18:33 8 Января Сахалинскую Декаду спорта и здоровья завершили "Рождественской лыжней"
18:37 8 Января Сахалинца пытались убить во сне, но он оказал сопротивление и выжил
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
Выбор редакции
- 08:21 Сегодня На Сахалине прошла встреча, приуроченная ко Дню памяти Пушкина
- 09:42 Вчера За выходные на сахалинских дорогах автоинспекторы задержали 25 нетрезвых водителей
- 12:28 30 Января Хабаровская и якутская лыжницы победили в спринте на Сахалине
- 11:04 29 Января Педагог из Ростовской области смогла реализовать себя на Сахалине благодаря программе "Земский учитель"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?