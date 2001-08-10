Сахалинку обвиняют в жестоком обращении с дочерью

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следователи возбудили уголовное дело против матери 11-летней девочки в Холмском районе Сахалинской области. Женщину подозревают в систематическом ненадлежащем исполнении родительских обязанностей в течение длительного периода.

Холмский межрайонный следственный отдел Следственного комитета России квалифицировал действия женщины по статье 156 Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, с ноября 2024 года по январь 2026 года мать оставляла ребенка без присмотра, ограничивала ее свободу и проявляла пренебрежительное отношение.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе СУ СК России по Сахалинской области, в настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательную базу по делу.

Параллельно следствие возбудило еще одно уголовное дело, но уже в отношении должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Их действия предварительно квалифицировали по статье 293 УК РФ (халатность). В ходе расследования следователи дадут правовую оценку работе сотрудников контролирующих органов, которые должны были своевременно выявить и пресечь нарушения в отношении ребенка.

Органы опеки по месту жительства семьи были оперативно проинформированы о ситуации и уже начали работу по вопросу дальнейшего жизнеустройства несовершеннолетней.

"В Холмске произошла ситуация, связанная с возможным нарушением прав ребёнка. В конце января в органы опеки и попечительства поступила информация о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем в одной из семей.



Данная семья прибыла в город Холмск в феврале 2025 года. Девочка не ходила в школу, так как матерью была предоставлена медицинская справка о том, что у девочки заболевание миндалин и она находится на больничном до апреля 2025 года.



После выздоровления мама сообщала, что отвезет ребенка на реабилитацию в город Южно-Сахалинск. В мае 2025 года мама забрала из школы документы дочери сообщив, что переезжает на постоянное место жительства в город Владивосток. В целях розыска ребенка образовательное учреждение обращалось в полицию", - прокомментировали в холмской администрации.