Жительница Южно-Сахалинска обокрала знакомого после совместного распития спиртного

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Анивском районе полиция раскрыла кражу 150 тысяч рублей. Подозреваемой оказалась 22-летняя жительница Южно-Сахалинска, которая проникла в квартиру потерпевшего через балкон.

Пострадавший обратился в дежурную часть ОМВД России "Анивский" с заявлением о пропаже крупной суммы денег. Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемой. Как выяснилось, женщина находилась в гостях у заявителя, где они вместе распивали спиртные напитки, и потерпевший неоднократно упоминал о наличии у него значительной суммы наличных.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе областного УМВД, после того как хозяин квартиры проводил гостью и запер дверь, она решила вернуться, чтобы занять денег. Поскольку входная дверь была заперта, подозреваемая проникла в жилище через балкон. Внутри она нашла кошелек и похитила 150 000 рублей, после чего покинула помещение.

Следствие возбудило уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.