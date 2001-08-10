Полиция Южно-Сахалинска задержала подозреваемого в краже из магазина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полицейские Южно-Сахалинска раскрыли кражу из местного магазина, совершенную 20 января 2026 года. Подозреваемым оказался 50-летний ранее судимый мужчина, не имеющий постоянного места работы и жительства.

В день происшествия представитель торговой точки обратился в дежурную часть городского УМВД с заявлением о краже. По его словам, неизвестный похитил две упаковки с дорогостоящим кофейным набором. Сотрудники уголовного розыска оперативно провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили личность подозреваемого.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, выяснилось, что мужчина, находясь в магазине, заметил дорогие наборы. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он спрятал одну упаковку в сумку и вышел на улицу, где продал похищенное незнакомым людям. Вернувшись в магазин, он по той же схеме украл второй набор. Общая сумма причиненного ущерба составила 12 700 рублей.

Следствие квалифицировало действия подозреваемого по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ как кражу. В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.