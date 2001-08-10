Тихоокеанское
Сахалинские автоинспекторы пресекли более 130 нарушений ПДД за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие сутки на Сахалине не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. Однако сотрудники Госавтоинспекции за этот период выявили и пресекли 133 нарушения правил дорожного движения в рамках профилактических мероприятий.

Особое внимание инспекторы уделили борьбе с пьянством за рулем и управлением без прав. Стражи порядка задержали и отстранили от управления пять водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Еще десять человек задержали за управление транспортным средством без соответствующего права либо после лишения прав по решению суда.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной ГИБДД, инспекторы также привлекли к ответственности ряд других нарушителей. В их числе оказались водители с незарегистрированными машинами, с чрезмерной тонировкой стекол, а также те, кто нарушил правила перевозки детей или не предоставил преимущество пешеходам. Свою лепту в статистику внесли и пешеходы, пять из которых нарушили ПДД.

Помимо этого, госавтоинспекторы составили 16 административных материалов на водителей, которые вовремя не оплатили ранее выписанные штрафы. В результате рейдов семь автомобилей задержали и поместили на специализированную стоянку. Отдельно стационарные комплексы фото- и видеофиксации за сутки зарегистрировали 733 нарушения правил дорожного движения.

