Спасатели на Камчатке сняли двух собак с отколовшейся льдины
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники МЧС спасли животных, которые два дня дрейфовали в Авачинской губе. Очевидцы заметили собак на льдине и вызвали помощь, пишет ИА "Кам 24".
2 февраля в Главное управление МЧС России по Камчатскому краю позвонили жители Петропавловска-Камчатского. Они рассказали, что в районе бухты Раковой уже вторые сутки на льдине находятся две собаки. Животные не могут самостоятельно добраться до берега.
К месту выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда. Специалисты обнаружили собак примерно в 250 метрах от суши.
Чтобы добраться до льдины, группа попросила помощи у экипажа военного буксира, который проходил мимо. На судне они подошли к дрейфующему льду.
Один из сотрудников в гидрокостюме спустился на льдину, закрепил животных специальной верёвкой и поднял на борт.
На буксире собак обогрели, накормили, а затем доставили на берег и отпустили. Помощь ветеринара не потребовалась.
