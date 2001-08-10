Инспекторы ДПС в Южно-Сахалинске обнаружили мефедрон у пассажира автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники ДПС в Южно-Сахалинске изъяли наркотическое вещество у пассажира автомобиля, остановленного для проверки. Нервозное поведение мужчины вызвало у инспекторов подозрения, которые подтвердились в ходе личного досмотра.

Инцидент произошел на проспекте Мира. Экипаж ДПС остановил иномарку под управлением 20-летнего водителя. При проверке документов полицейские обратили внимание на пассажира, который начал заметно нервничать. Его суетливое поведение не соответствовало обстановке и вызвало у стражей порядка обоснованные подозрения.

Как рассказали ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, в ходе личного досмотра 34-летнего пассажира инспекторы обнаружили в левом кармане его куртки полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза установила, что изъятый мефедрон имеет массу 0,91 грамма. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотических средств.