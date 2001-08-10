Сахалинец оплатил покупки в магазине картой знакомого и выбросил её

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске полиция задержала местного жителя по подозрению в краже денег с банковского счета знакомого. 40-летний мужчина, воспользовавшись доверием, оплатил чужой картой продукты в магазине, после чего выбросил её.

Поводом для расследования стало заявление 35-летнего поронайца, который 28 января сообщил в дежурную часть о пропаже средств со своего счета. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель города.

Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, мужчины совместно распивали спиртные напитки в квартире потерпевшего. Когда алкоголь закончился, хозяин квартиры передал свою банковскую карту знакомому и попросил его сходить в магазин. Выйдя из дома, злоумышленник решил похитить деньги. В магазине он оплатил чужой картой продуктовую корзину на 5400 рублей, а после использования выбросил её, не возвращаясь к потерпевшему.

Следователи возбудили уголовное дело о краже, совершенной с банковского счета. В отношении 40-летнего подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.