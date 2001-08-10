17-летний сахалинец, проломив кирпичную стену, похитил дорогостоящую технику
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Полиция Корсакова задержала 17-летнего местного жителя по подозрению в дерзкой краже. Подросток проломил свежую кирпичную кладку в подвале многоквартирного дома, чтобы похитить хранившуюся там дорогостоящую технику.
Поводом для расследования стало заявление 46-летней жительницы города. Она сообщила, что неизвестные похитили ее имущество из подвального помещения, проделав пролом в стене. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий быстро вышли на подозреваемого.
Как рассказали ТИА "Острова" в ОМВД России "Корсаковский", молодой человек узнал от знакомых о ценных вещах в подвале. Прибыв на место, он обнаружил, что нужный отсек недавно заложили кирпичом. Подросток воспользовался тем, что строительный раствор еще не успел затвердеть, и сделал в стене пролом. Его добычей стали бензиновая пила, автомобильный аккумулятор, силовой удлинитель, две углошлифовальные машины и автомобильный компрессор. Общий ущерб от кражи составил 41 тысячу рублей. Полицейские изъяли похищенное и вернули имущество законной владелице.
По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба. В отношении 17-летнего подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Полиция также проверяет возможную причастность задержанного к совершению еще четырех аналогичных преступлений на территории Корсаковского района.
