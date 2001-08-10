Тихоокеанское
информационное агентство
2 Февраля 2026
Сейчас 12:30
75,73|90,47
09:42, | Новости происшествий Сахалина и Курил

За выходные на сахалинских дорогах автоинспекторы задержали 25 нетрезвых водителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За несколько прошедших дней на дорогах Сахалина произошло одно ДТП, в котором пострадали люди. Параллельно сотрудники Госавтоинспекции провели масштабную профилактическую работу, выявив и пресекая сотни административных правонарушений.

В ходе рейдов инспекторы зафиксировали 377 нарушений Правил дорожного движения. Они задержали и отстранили от управления 25 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Еще 32 автомобилиста не имели права управлять транспортом либо были лишены этого права судом. Как сообщили ТИА "Острова" в Госавтоинспекции, за различные нарушения к административной ответственности привлекли десятки граждан.

Сотрудники ГИБДД составили протоколы на 11 водителей за выезд на встречную полосу и на 4 человек за управление незарегистрированными машинами. Один водитель управлял автомобилем без государственных регистрационных знаков. Также инспекторы выявили 33 случая управления транспортом с тонировкой на стеклах, 14 фактов эксплуатации технически неисправных автомобилей и 4 нарушения правил перевозки детей. К ответственности привлекли трех пешеходов, нарушивших ПДД, и семерых водителей за несоблюдение требований дорожных знаков и правил стоянки.

Отдельный блок работы коснулся взыскания неоплаченных штрафов. Дорожные полицейские оформили 32 административных материала на водителей, которые не уплатили штрафы в установленный законом срок. По итогам рейдов инспекторы задержали и поместили на специализированную стоянку 19 автомобилей.

