Сахалинец хотел переправить за границу партию лома рельсов в обход таможенных платежей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинский городской суд поступили материалы уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере при экспорте лома рельсов. Следствие считает, что его действия нанесли бюджету ущерб, превышающий 10 миллионов рублей.
По данным следствия, 55-летний житель областного центра, занимая должность начальника оформления таможенных грузов в коммерческой структуре, намеренно указал недостоверные сведения при декларировании партии лома рельсов, предназначенной для отправки в азиатскую страну. Искажение наименования и описания товара позволило ему существенно занизить сумму полагающихся к уплате таможенных сборов.
Как сообщили ТИА "Острова" в Сахалинской транспортной прокуратуре, ведомство утвердило обвинительное постановление по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. Расследование по данному уголовному делу провели сотрудники Сахалинской таможни.
Обвиняемый полностью признал свою вину и компенсировал причиненный государству финансовый ущерб. Теперь суд должен рассмотреть дело по существу и вынести приговор.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:04 Сегодня На Солнцевском угольном разрезе погиб работник
09:22 Сегодня Материнский капитал для сахалинских семей увеличился на 5,6 процентов
09:17 Сегодня Сахалинец хотел переправить за границу партию лома рельсов в обход таможенных платежей
09:42 Сегодня За выходные на сахалинских дорогах автоинспекторы задержали 25 нетрезвых водителей
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
09:36 27 Января В автобусах Южно-Сахалинска участились случаи падения пассажиров
09:20 28 Января Власти Сахалинской области рассказали, как преобразятся острова в 2026 году
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
18:33 8 Января Сахалинскую Декаду спорта и здоровья завершили "Рождественской лыжней"
18:37 8 Января Сахалинца пытались убить во сне, но он оказал сопротивление и выжил
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
Выбор редакции
- 09:42 Сегодня За выходные на сахалинских дорогах автоинспекторы задержали 25 нетрезвых водителей
- 12:28 30 Января Хабаровская и якутская лыжницы победили в спринте на Сахалине
- 11:04 29 Января Педагог из Ростовской области смогла реализовать себя на Сахалине благодаря программе "Земский учитель"
- 10:28 28 Января Сахалинская библиотека объявила сбор книг в рамках всероссийской акции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?