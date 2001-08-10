Сахалинец хотел переправить за границу партию лома рельсов в обход таможенных платежей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинский городской суд поступили материалы уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере при экспорте лома рельсов. Следствие считает, что его действия нанесли бюджету ущерб, превышающий 10 миллионов рублей.

По данным следствия, 55-летний житель областного центра, занимая должность начальника оформления таможенных грузов в коммерческой структуре, намеренно указал недостоверные сведения при декларировании партии лома рельсов, предназначенной для отправки в азиатскую страну. Искажение наименования и описания товара позволило ему существенно занизить сумму полагающихся к уплате таможенных сборов.

Как сообщили ТИА "Острова" в Сахалинской транспортной прокуратуре, ведомство утвердило обвинительное постановление по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. Расследование по данному уголовному делу провели сотрудники Сахалинской таможни.

Обвиняемый полностью признал свою вину и компенсировал причиненный государству финансовый ущерб. Теперь суд должен рассмотреть дело по существу и вынести приговор.