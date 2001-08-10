Тихоокеанское
Сахалинец хотел переправить за границу партию лома рельсов в обход таможенных платежей
09:04, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Солнцевском угольном разрезе погиб работник

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Солнцевском угольном разрезе вечером 1 февраля произошел несчастный случай. Машинист экскаватора вел подготовительные работы для организации водоотводной канавы. По предварительным данным, из-за проседания грунта экскаватор опрокинулся, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Восточной горнорудной компании.

На место срочно выехали специалисты, однако спасти машиниста, к сожалению, не удалось. Прибывшие медики констатировали смерть сотрудника.

Проводится расследование инцидента. Будут выявлены причины произошедшего и приняты меры.

Компания выражает соболезнования родным и близким погибшего. Его семье будет оказана вся необходимая помощь.

