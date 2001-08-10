Под Хабаровском сгорел автовоз с автомобилями из Кореи и Японии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Автовоз, загруженный недавно привезенными автомобилями из Кореи и Японии, сгорел дотла на трассе под Хабаровском, сообщает РИА VladNews.

Автовоз с машинами из Кореи и Японии загорелся под Хабаровском. Сначала вспыхнула BMW на нижнем ярусе.

Мужчина вместе с очевидцами пытался потушить пламя огнетушителями, но безуспешно. Огонь перебросился и на другие автомобили.

Пожарные расчеты МЧС России ликвидировали пламя, однако спасти удалось лишь две легковушки. Водитель остался без личных вещей, имущества и документов.