Сахалинец заплатит штраф за хулиганство в суде
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Судебный пристав в Анивском районе составил административный протокол на местного жителя за грубое нарушение порядка во время судебного заседания. Мировой судья, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным и назначил ему денежный штраф.
Конфликт произошёл, когда анивчанин прибыл в районный суд в качестве участника процесса. Сотрудники отдела по обеспечению установленного порядка деятельности судов проверили его и ознакомили с правилами поведения в здании. Однако во время заседания судья сделал мужчине замечание за нарушение этих правил.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП России по Сахалинской области, участник процесса ответил дерзостью, перешедшей в грубость и оскорбления в адрес других участников. Судье пришлось прервать заседание, а судебные приставы вывели нарушителя из зала и составили на него протокол по статье об неисполнении распоряжения судьи или судебного пристава.
Мировой судья судебного участка города Анивы, изучив материалы, назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей. В ведомстве отметили, что подобные инциденты происходят нередко — их причиной становятся незнание законов, неуважение к суду, вспыльчивый характер или попытки пронести запрещённые предметы. Специалисты напомнили, что судебное заседание требует строгого соблюдения установленных правил поведения.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
11:26 23 Января Южносахалинец потерял почти 90 тысяч рублей при покупке тепловизора через интернет
18:45 23 Января Строительство пешеходного моста через реку Лютогу выходит на новый этап
09:35 23 Января На крупнейшей ТЭЦ Сахалина начали возводить новый энергоблок
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
09:57 30 Декабря С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды
13:50 30 Декабря Все городские и коммунальные службы Южно-Сахалинска будут работать в режиме повышенной готовности
16:02 30 Декабря Сахалинские сноубордисты открыли соревновательный сезон
Выбор редакции
- 12:28 Сегодня Хабаровская и якутская лыжницы победили в спринте на Сахалине
- 11:04 Вчера Педагог из Ростовской области смогла реализовать себя на Сахалине благодаря программе "Земский учитель"
- 10:28 28 Января Сахалинская библиотека объявила сбор книг в рамках всероссийской акции
- 09:36 27 Января В автобусах Южно-Сахалинска участились случаи падения пассажиров
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?