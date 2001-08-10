Сахалинец заплатит штраф за хулиганство в суде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Судебный пристав в Анивском районе составил административный протокол на местного жителя за грубое нарушение порядка во время судебного заседания. Мировой судья, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным и назначил ему денежный штраф.

Конфликт произошёл, когда анивчанин прибыл в районный суд в качестве участника процесса. Сотрудники отдела по обеспечению установленного порядка деятельности судов проверили его и ознакомили с правилами поведения в здании. Однако во время заседания судья сделал мужчине замечание за нарушение этих правил.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП России по Сахалинской области, участник процесса ответил дерзостью, перешедшей в грубость и оскорбления в адрес других участников. Судье пришлось прервать заседание, а судебные приставы вывели нарушителя из зала и составили на него протокол по статье об неисполнении распоряжения судьи или судебного пристава.

Мировой судья судебного участка города Анивы, изучив материалы, назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей. В ведомстве отметили, что подобные инциденты происходят нередко — их причиной становятся незнание законов, неуважение к суду, вспыльчивый характер или попытки пронести запрещённые предметы. Специалисты напомнили, что судебное заседание требует строгого соблюдения установленных правил поведения.