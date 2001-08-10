Жительница Амурской области задержана за убийство сына
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Амурской области по подозрению в убийстве ребенка задержали 40-летнюю жительницу Шимановска. По версии следствия, женщина задушила своего сына, сообщает ИА "Порт Амур".
По данным СУ СК России по Амурской области, преступление было совершено 29 января в вечернее время.
"Подозреваемая, находясь у себя дома в городе Шимановске, совершила убийство путем удушения своего сына, - говорится в сообщении ведомства. - Подозреваемая задержана, в настоящее время с ней проводятся следственные действия, выясняются мотивы совершенного преступления. Перед судом возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователем назначены медицинская, молекулярно-генетическая и психиатрическая судебные экспертизы".
