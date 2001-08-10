Двое сахалинцев получили почти 200 тысяч рублей по фиктивному социальному контракту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Невельска завершила расследование дела о хищении почти 200 тысяч рублей из областного бюджета по фиктивному социальному контракту. Одного из обвиняемых уже ждет суд, а следствие продолжает работать со вторым фигурантом.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области, в 2023 году двое жителей Невельского района вступили в преступный сговор. Они подготовили поддельные документы о предпринимательской деятельности в сфере программирования и подали заявление в центр социальной поддержки на получение помощи для развития бизнеса.

На основании этих документов один из соучастников заключил социальный контракт, после чего на его счёт перечислили единовременную выплату в размере более 195 тысяч рублей из областного бюджета. Злоумышленники потратили эти деньги по своему усмотрению, следуя заранее достигнутой договорённости.

Прокуратура провела проверку в сфере исполнения закона о государственной социальной помощи и передала материалы в следственные органы. Холмский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц. 30 января 2026 года городской прокурор утвердил обвинительное заключение по одному из фигурантов и направил дело в Невельский городской суд. Второго подозреваемого продолжают расследовать в рамках отдельного производства. За такое преступление закон предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.