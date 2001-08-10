В Тымовском раскрыли кражу из частного дома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полицейский в Тымовском районе установил личность мужчины, который похитил вещи из частного дома местного жителя. Подозреваемый проник в жилище, когда хозяин не ответил на его оклик, и украл продукты, вино и машинку для стрижки волос.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, потерпевший 29 января обратился в дежурную часть районного отдела полиции с заявлением о краже. Участковый уполномоченный в ходе проверки выяснил, что преступление совершил 42-летний ранее судимый житель Тымовского.

Установлено, что 19 января подозреваемый пришел к потерпевшему, чтобы поговорить после конфликта. Увидев открытую дверь и не получив ответа на свой оклик, он вошел внутрь. В доме у мужчины возник преступный умысел. Он взял рюкзак, сложил в него машинку для стрижки волос, бутылку домашнего вина и продукты питания, после чего скрылся с места преступления. Общий ущерб составил 8700 рублей.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением в жилище. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские уже вернули владельцу часть похищенного имущества.