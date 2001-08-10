Тихоокеанское
информационное агентство
30 Января 2026
Сейчас 22:22
76,03|90,98
Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
12:00, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Полиция Южно-Сахалинска задержала мужчину за кражу элитного парфюма

Полиция Южно-Сахалинска задержала мужчину за кражу элитного парфюма

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске полиция задержала местного жителя, подозреваемого в краже дорогого парфюма из магазина в торговом центре. Мужчина, ранее судимый, выбрал для преступления час пик, когда продавцы были максимально заняты покупателями.

Фигурант, желая быстро заработать, приметил в магазине флакон духов стоимостью более одиннадцати тысяч рублей. Дождавшись момента, когда консультанты отвлеклись, он незаметно положил товар в карман куртки и спокойно вышел из торгового зала. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД по Сахалинской области, позже мужчина продал похищенное случайным прохожим.

Несмотря на попытку скрыть следы преступления, полицейские оперативно установили личность подозреваемого. Сейчас в отношении 49-летнего жителя областного центра возбудили уголовное дело по статье о краже. Мужчине грозит реальный срок лишения свободы, а пока он дал подписку о невыезде и обязался являться по вызовам следствия.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?