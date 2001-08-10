Мошенники на Сахалине выманивают деньги через фишинговые ссылки в мессенджерах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Сахалинской области стали чаще сталкиваться с мошенничеством через фишинговые ссылки в популярных мессенджерах. Преступники используют взломанные аккаунты для рассылки сообщений и выманивания денег, а также создают фиктивные объявления на сайтах для обмана покупателей.

Злоумышленники взламывают аккаунты в мессенджерах, которые открыли вредоносную ссылку, а затем рассылают контактам жертвы сообщения с просьбой проголосовать за ребенка или посмотреть подробности аварии. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, 42-летняя жительница села Новотроицкое перевела мошенникам 30 000 рублей после перехода по такой ссылке. В Аниве и Южно-Сахалинске после аналогичных действий преступники взломали мессенджеры пользователей, начали рассылать от их имени просьбы о займе, а на 35-летнюю женщину дистанционно оформили кредит на сумму более 151 000 рублей.

Другая распространённая схема связана с размещением фиктивных объявлений о продаже товаров или аренде жилья по заниженным ценам на сайтах. В Южно-Сахалинске мужчина перевёл 192 000 рублей за запчасти для немецкого автомобиля, которые так и не получил. В Холмске 18-летняя девушка перевела почти 18 000 рублей в качестве предоплаты за аренду квартиры по фишинговой ссылке, которую ей прислали в мессенджере.

Также преступники активно используют чужие паспортные данные для получения быстрых кредитов. Житель областного центра неожиданно узнал о долге в 20 400 рублей по микрозайму, который он не оформлял. В другом случае на жительницу Долинска незаконно оформили услугу оплаты товаров частями. По всем перечисленным фактам полиция возбудила уголовные дела по статьям о краже, мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации.