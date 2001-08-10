Мошенники на Сахалине выманивают деньги через фишинговые ссылки в мессенджерах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители Сахалинской области стали чаще сталкиваться с мошенничеством через фишинговые ссылки в популярных мессенджерах. Преступники используют взломанные аккаунты для рассылки сообщений и выманивания денег, а также создают фиктивные объявления на сайтах для обмана покупателей.
Злоумышленники взламывают аккаунты в мессенджерах, которые открыли вредоносную ссылку, а затем рассылают контактам жертвы сообщения с просьбой проголосовать за ребенка или посмотреть подробности аварии. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, 42-летняя жительница села Новотроицкое перевела мошенникам 30 000 рублей после перехода по такой ссылке. В Аниве и Южно-Сахалинске после аналогичных действий преступники взломали мессенджеры пользователей, начали рассылать от их имени просьбы о займе, а на 35-летнюю женщину дистанционно оформили кредит на сумму более 151 000 рублей.
Другая распространённая схема связана с размещением фиктивных объявлений о продаже товаров или аренде жилья по заниженным ценам на сайтах. В Южно-Сахалинске мужчина перевёл 192 000 рублей за запчасти для немецкого автомобиля, которые так и не получил. В Холмске 18-летняя девушка перевела почти 18 000 рублей в качестве предоплаты за аренду квартиры по фишинговой ссылке, которую ей прислали в мессенджере.
Также преступники активно используют чужие паспортные данные для получения быстрых кредитов. Житель областного центра неожиданно узнал о долге в 20 400 рублей по микрозайму, который он не оформлял. В другом случае на жительницу Долинска незаконно оформили услугу оплаты товаров частями. По всем перечисленным фактам полиция возбудила уголовные дела по статьям о краже, мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
11:26 23 Января Южносахалинец потерял почти 90 тысяч рублей при покупке тепловизора через интернет
18:45 23 Января Строительство пешеходного моста через реку Лютогу выходит на новый этап
09:35 23 Января На крупнейшей ТЭЦ Сахалина начали возводить новый энергоблок
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
09:57 30 Декабря С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды
13:50 30 Декабря Все городские и коммунальные службы Южно-Сахалинска будут работать в режиме повышенной готовности
16:02 30 Декабря Сахалинские сноубордисты открыли соревновательный сезон
Выбор редакции
- 12:28 Сегодня Хабаровская и якутская лыжницы победили в спринте на Сахалине
- 11:04 Вчера Педагог из Ростовской области смогла реализовать себя на Сахалине благодаря программе "Земский учитель"
- 10:28 28 Января Сахалинская библиотека объявила сбор книг в рамках всероссийской акции
- 09:36 27 Января В автобусах Южно-Сахалинска участились случаи падения пассажиров
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?