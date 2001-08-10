Сахалинец пырнул ножом в живот родного брата
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратура Южно-Сахалинска направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который попытался убить собственного брата. Карман пальто спас жизнь потерпевшему, когда нож ударил именно в эту часть одежды.
Как сообщили ТИА "Острова" в областной прокуратуре, конфликт между родственниками произошел в ноябре 2025 года в одной из квартир Южно-Сахалинска. Обвиняемый, высказывая угрозы убийством, нанес брату один удар ножом в живот. Потерпевший выжил только потому, что лезвие попало в карман его пальто.
После инцидента родственникам удалось отобрать у нападавшего нож и вызвать полицию. Правоохранители задержали подозреваемого на месте. Следственный отдел по Южно-Сахалинску Следственного управления СК России по Сахалинской области расследовал уголовное дело под надзором городской прокуратуры. Прокуроры сочли собранные доказательства достаточными, а квалификацию преступления - верной.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже поступило в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу. За покушение на убийство обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 11 лет.
