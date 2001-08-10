На Сахалине задержали пять пьяных водителей за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие сутки на дорогах Сахалина не произошло ни одной аварии с пострадавшими, однако статистика нарушений остаётся высокой. Сотрудники Госавтоинспекции за этот период выявили 130 случаев несоблюдения ПДД, а стационарные комплексы фото- и видеофиксации зарегистрировали ещё 1204 нарушения.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной ГИБДД, инспекторы в ходе профилактических рейдов задержали и отстранили от управления пять водителей, находившихся в состоянии опьянения. Ещё 15 автомобилистов задержали за управление транспортом без права на это либо после лишения водительского удостоверения по решению суда.

Помимо этого, инспекторы привлекли к административной ответственности ряд других нарушителей. Среди них два водителя - за езду на незарегистрированных машинах, два - за чрезмерную тонировку стекол, пять - за управление транспортными средствами с техническими неисправностями и ещё пять - за несоблюдение требований дорожных знаков и правил стоянки. Также сотрудники ГИБДД составили 12 административных материалов на водителей, которые не оплатили штрафы в установленный срок.

В результате рейдов полиция задержала и переместила на специализированную стоянку пять автомобилей. Отдельный массив нарушений - 1204 случая - зафиксировали автоматические комплексы фото- и видеофиксации, работающие на дорогах острова.