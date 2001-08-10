На Сахалине задержали пять пьяных водителей за сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За минувшие сутки на дорогах Сахалина не произошло ни одной аварии с пострадавшими, однако статистика нарушений остаётся высокой. Сотрудники Госавтоинспекции за этот период выявили 130 случаев несоблюдения ПДД, а стационарные комплексы фото- и видеофиксации зарегистрировали ещё 1204 нарушения.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональной ГИБДД, инспекторы в ходе профилактических рейдов задержали и отстранили от управления пять водителей, находившихся в состоянии опьянения. Ещё 15 автомобилистов задержали за управление транспортом без права на это либо после лишения водительского удостоверения по решению суда.
Помимо этого, инспекторы привлекли к административной ответственности ряд других нарушителей. Среди них два водителя - за езду на незарегистрированных машинах, два - за чрезмерную тонировку стекол, пять - за управление транспортными средствами с техническими неисправностями и ещё пять - за несоблюдение требований дорожных знаков и правил стоянки. Также сотрудники ГИБДД составили 12 административных материалов на водителей, которые не оплатили штрафы в установленный срок.
В результате рейдов полиция задержала и переместила на специализированную стоянку пять автомобилей. Отдельный массив нарушений - 1204 случая - зафиксировали автоматические комплексы фото- и видеофиксации, работающие на дорогах острова.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
11:26 23 Января Южносахалинец потерял почти 90 тысяч рублей при покупке тепловизора через интернет
18:45 23 Января Строительство пешеходного моста через реку Лютогу выходит на новый этап
09:35 23 Января На крупнейшей ТЭЦ Сахалина начали возводить новый энергоблок
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
09:57 30 Декабря С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды
13:50 30 Декабря Все городские и коммунальные службы Южно-Сахалинска будут работать в режиме повышенной готовности
16:02 30 Декабря Сахалинские сноубордисты открыли соревновательный сезон
Выбор редакции
- 12:28 Сегодня Хабаровская и якутская лыжницы победили в спринте на Сахалине
- 11:04 Вчера Педагог из Ростовской области смогла реализовать себя на Сахалине благодаря программе "Земский учитель"
- 10:28 28 Января Сахалинская библиотека объявила сбор книг в рамках всероссийской акции
- 09:36 27 Января В автобусах Южно-Сахалинска участились случаи падения пассажиров
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?