200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сообщение о пожаре на территории комплекса в селе Таранай поступило спасателям 29 января в 19:10. Расчёт пожарно-спасательной службы региона прибыл к месту вызова через 11 минут. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, огонь охватил одно из помещений внутри карантинного ангара, где находился молодняк свиней.
Специалисты немедленно начали эвакуацию животных и борьбу с огнём. Их действия позволили локализовать открытое пламя уже к 19:47, а к 22:53 пожарные полностью ликвидировали возгорание. Общая площадь, которую охватил пожар, достигла 50 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал, всё поголовье свиней удалось сохранить.
Для ликвидации чрезвычайной ситуации региональное управление МЧС России задействовало 21 сотрудника и 5 единиц специальной техники. Сейчас дознаватели ведомства устанавливают точные причины возгорания на животноводческом комплексе.
