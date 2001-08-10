200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сообщение о пожаре на территории комплекса в селе Таранай поступило спасателям 29 января в 19:10. Расчёт пожарно-спасательной службы региона прибыл к месту вызова через 11 минут. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, огонь охватил одно из помещений внутри карантинного ангара, где находился молодняк свиней.

Специалисты немедленно начали эвакуацию животных и борьбу с огнём. Их действия позволили локализовать открытое пламя уже к 19:47, а к 22:53 пожарные полностью ликвидировали возгорание. Общая площадь, которую охватил пожар, достигла 50 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал, всё поголовье свиней удалось сохранить.

Для ликвидации чрезвычайной ситуации региональное управление МЧС России задействовало 21 сотрудника и 5 единиц специальной техники. Сейчас дознаватели ведомства устанавливают точные причины возгорания на животноводческом комплексе.