Тихоокеанское
информационное агентство
30 Января 2026
Сейчас 08:44
76,03|90,98
На выезде из Южно-Сахалинска произошла авария
16:31, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Приамурье осудили «черного лесоруба»

В Приамурье осудили «черного лесоруба»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Серышевском округе суд вынес приговор в отношении 55-летнего местного жителя за незаконную вырубку деревьев. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 260 УК РФ, сообщает ИА "Порт Амур".

Как сообщает прокуратура Амурской области, житель села Большая Сазанка с ноября 2024 года по апрель 2025-го неоднократно рубил березы. Всего за полгода он незаконно спилил 62 дерева. Ущерб составил более 77 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к году и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на семь месяцев. Также суд обязал его полностью возместить причиненный материальный ущерб.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?