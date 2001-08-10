В Приамурье осудили «черного лесоруба»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Серышевском округе суд вынес приговор в отношении 55-летнего местного жителя за незаконную вырубку деревьев. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 260 УК РФ, сообщает ИА "Порт Амур".
Как сообщает прокуратура Амурской области, житель села Большая Сазанка с ноября 2024 года по апрель 2025-го неоднократно рубил березы. Всего за полгода он незаконно спилил 62 дерева. Ущерб составил более 77 тысяч рублей.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к году и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на семь месяцев. Также суд обязал его полностью возместить причиненный материальный ущерб.
