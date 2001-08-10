На выезде из Южно-Сахалинска произошла авария

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Авария произошла на перекрёстке в районе "Генерала" на выезде из Южно-Сахалинска. По предварительным данным, столкнулись два автомобиля, пишет astv.ru.

ДТП случилось днём 29 января на повороте на охотскую трассу. Информации о пострадавших не поступало, машины получили незначительные повреждения.